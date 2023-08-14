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The Athletic: Неймар проходит медосмотр в «Аль-Хиляле»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готовится перейти в саудовский «Аль-Хиляль».
The Athletic: Неймар проходит медосмотр в «Аль-Хиляле»
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

По информации The Athletic, бразилец проходит медосмотр в саудовском клубе. Отмечается, что игрок подпишет двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В парижском клубе он провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хиляля» перед ЧМ-2026.

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