The Athletic: Неймар проходит медосмотр в «Аль-Хиляле»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готовится перейти в саудовский «Аль-Хиляль».

По информации The Athletic, бразилец проходит медосмотр в саудовском клубе. Отмечается, что игрок подпишет двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В парижском клубе он провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хиляля» перед ЧМ-2026.