Цукерберг заявил, что не верит в бой с Маском
- AP
«Илон несерьёзен, и пора двигаться дальше. Я предложил ему реальное время встречи. Уайт предложил. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с серьёзными людьми», — написал Цукерберг в соцсетях.
По информации СМИ, предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.
Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.
Ранее Дана Уайт заявил, что считает бой Маска и Цукерберга крупнейшим в истории.