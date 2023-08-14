Цукерберг заявил, что не верит в бой с Маском

Американский бизнесмен Марк Цукерберг прокомментировал возможный бой с предпринимателем Илоном Маском.

«Илон несерьёзен, и пора двигаться дальше. Я предложил ему реальное время встречи. Уайт предложил. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с серьёзными людьми», — написал Цукерберг в соцсетях.

По информации СМИ, предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее Дана Уайт заявил, что считает бой Маска и Цукерберга крупнейшим в истории.