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Португальский защитник Кики признался, что адаптация в ФК «Урал» даётся ему легко

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Португальский защитник екатеринбургского «Урала» Кики дал понять, что не испытывает никаких проблем с переездом в Россию.

«Адаптация проходит очень легко. Команда мне очень много помогает. Многие игроки в «Урале» говорят на английском, что помогает узнавать город и клуб», — цитирует Кики «Чемпионат».

28-летний футболист перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Ранее он выступал в португальском «Визеле».

«Урал» (десять очков) по итогам четырёх туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» слишком рано поверил в победу над «Уралом».

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