Португальский защитник Кики признался, что адаптация в ФК «Урал» даётся ему легко
«Адаптация проходит очень легко. Команда мне очень много помогает. Многие игроки в «Урале» говорят на английском, что помогает узнавать город и клуб», — цитирует Кики «Чемпионат».
28-летний футболист перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Ранее он выступал в португальском «Визеле».
«Урал» (десять очков) по итогам четырёх туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).
Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» слишком рано поверил в победу над «Уралом».