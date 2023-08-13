Португальский защитник Кики признался, что адаптация в ФК «Урал» даётся ему легко

Португальский защитник екатеринбургского «Урала» Кики дал понять, что не испытывает никаких проблем с переездом в Россию.

«Адаптация проходит очень легко. Команда мне очень много помогает. Многие игроки в «Урале» говорят на английском, что помогает узнавать город и клуб», — цитирует Кики «Чемпионат».

28-летний футболист перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Ранее он выступал в португальском «Визеле».

«Урал» (десять очков) по итогам четырёх туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» слишком рано поверил в победу над «Уралом».