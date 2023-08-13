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Бышовец считает, что «Спартак» слишком рано поверил в победу над «Уралом»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что московский «Спартак» недооценил екатеринбургский «Урал» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

«Доигрывавший матч «Спартак» в какой-то степени переоценил свои возможности против «Урала», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что футбол часто бывает непредсказуемым.

«Урал» вплоть до последней минуты бился со «Спартаком». Надо отдать должное Гончаренко, который сумел в последние минуты выпустить капитана команды, забившего решающий мяч», — добавил Бышовец.

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Виктора Гончаренко. «Урал» забил победный мяч в компенсированное время. Отличился Эрик Бикфалви (94-я минута).

«Урал» с десятью очками переместился на второе место в турнирной таблице. «Спартак» (девять) опустился с первой на третью позицию. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала».

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