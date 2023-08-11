Сёмин — о поражении «Спартака»: есть квалифицированные футболисты, но нет команды
- РИА Новости
«В «Спартаке» есть квалифицированные футболисты, но команды нет. Они сами знают, чего не хватает. Одно дело, вижу я, чего не хватает, другое — они», — цитирует Сёмина Sport24.
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.
В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45 + 2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я).
«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.
Ранее сообщалось, что «Урал» не получит тройные премиальные за победу над «Спартаком».