Сёмин — о поражении «Спартака»: есть квалифицированные футболисты, но нет команды

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение московского «Спартака» от екатеринбургского «Урала» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В «Спартаке» есть квалифицированные футболисты, но команды нет. Они сами знают, чего не хватает. Одно дело, вижу я, чего не хватает, другое — они», — цитирует Сёмина Sport24.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45 + 2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я).

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее сообщалось, что «Урал» не получит тройные премиальные за победу над «Спартаком».