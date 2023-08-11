«Урал» не получит тройные премиальные за победу над «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 4-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас моментов было много. Что касается тройных премиальных, то их не будет. «Спартак» — хорошая команда, играла в футбол, но я считаю, что сегодня мы всех удивили», — цитирует Иванова РИА Новости.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я).

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал победу над «Спартаком» в 4-м туре РПЛ самой эмоциональной.