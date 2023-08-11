Гончаренко о победе над «Спартаком»: за мою карьеру сложно придумать матч эмоциональнее

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Спартаком» в 4-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было всё: незабитый пенальти, много голов, моментов. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали всё. Можно восстановиться», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я).

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее «Спартак» пропустил семь голов в двух последних матчах.