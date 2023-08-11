Узнать больше

Гончаренко о победе над «Спартаком»: за мою карьеру сложно придумать матч эмоциональнее

Короткая ссылка
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Спартаком» в 4-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было всё: незабитый пенальти, много голов, моментов. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали всё. Можно восстановиться», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я). 

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее «Спартак» пропустил семь голов в двух последних матчах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить