Уайт: Трампу придётся сразиться с Путиным, чтобы это было круче, чем Маск и Цукерберг

Президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Подумайте, каким великим будет этот бой. Два самых влиятельных парня в мире будут сражаться на самой большой сцене на планете. Трампу придётся подраться с Путиным, чтобы бой был больше этого», — цитирует Уайта MMA News.

Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее Дана Уайт заявил, что считает бой Маска и Цукерберга крупнейшим в истории.