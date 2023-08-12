Узнать больше

Футбольный агент: «Спартак» хочет продать Зобнина, Николсона и Бальде

Короткая ссылка
Футбольный агент Александр Важич подтвердил, что руководство московского «Спартака» действительно намерено прекратить рабочие отношения с полузащитником Романом Зобниным и ещё двумя игроками.
Футбольный агент: «Спартак» хочет продать Зобнина, Николсона и Бальде
  • РИА Новости

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идёт про Николсона, Бальде и Зобнина», — цитирует Важича «РБ Спорт».

По его словам, агенты Зобнину «активно ищут новый клуб» для хавбека.

«Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию», — добавил Важич.

29-летний полузащитник сборной России может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить