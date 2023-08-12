Футбольный агент: «Спартак» хочет продать Зобнина, Николсона и Бальде

Футбольный агент Александр Важич подтвердил, что руководство московского «Спартака» действительно намерено прекратить рабочие отношения с полузащитником Романом Зобниным и ещё двумя игроками.

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идёт про Николсона, Бальде и Зобнина», — цитирует Важича «РБ Спорт».

По его словам, агенты Зобнину «активно ищут новый клуб» для хавбека.

«Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию», — добавил Важич.

29-летний полузащитник сборной России может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.





