Футбольный агент: «Спартак» хочет продать Зобнина, Николсона и Бальде
- РИА Новости
«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идёт про Николсона, Бальде и Зобнина», — цитирует Важича «РБ Спорт».
По его словам, агенты Зобнину «активно ищут новый клуб» для хавбека.
«Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию», — добавил Важич.
29-летний полузащитник сборной России может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
Зобнин в 227 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат и Кубок России.
Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.