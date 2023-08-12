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Сёмин: успех «Крыльев» не удивляет, Осинькин — отличный тренер

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Российский специалист Юрий Сёмин высказался о выступлении «Крыльев Советов» на старте сезона-2023/24.
Сёмин: успех «Крыльев» не удивляет, Осинькин — отличный тренер
  • РИА Новости

«Успех «Крыльев» не удивляет. Осинькин — отличный тренер, который прививает красивый и эффективный футбол. Не каждый сможет перестроиться после ухода основных игроков», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Он добавил, что команде по силам бороться за восьмёрку лучших в РПЛ.

12 августа «Крылья» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче четвёртого тура чемпионата России — 1:1. Подопечные Игоря Осинькина занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Крыльями».

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