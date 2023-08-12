Агент заявил, что Куэро не боится ехать в Россию

Агент эквадорского футболиста «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро Мануэль Сьерра высказался о возможном переходе футболиста в «Оренбург».

«У нас высокие ожидания от перехода в РПЛ. Куэро не боится ехать в Россию, с этим нет проблем», — приводит слова Сьерры «РБ Спорт».

По информации источника, арендное соглашение рассчитано на три года и будет подразумевать обязательный выкуп.

В прошедшем сезоне 19-летний футболист провёл за команду семь матчей и отметился тремя результативными действиями. За юношескую команду Эквадора он сыграл 22 матча и забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что форвард «Оренбурга» Воробьёв выбыл на срок от трёх до пяти недель из-за травмы руки.