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Карпов: «Оренбург» арендует эквадорца Куэро

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«Оренбург» может арендовать эквадорского футболиста «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро.
Карпов: «Оренбург» арендует эквадорца Куэро
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Иван Карпов, арендное соглашение рассчитано на три года и будет подразумевать обязательный выкуп.

Отмечается, что игрок уже получил российскую визу.

В прошедшем сезоне 19-летний футболист провёл за команду семь матчей и отметился тремя результативными действиями. За юношескую команду Эквадора он сыграл 22 матча и забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что форвард «Оренбурга» Воробьёв выбыл на срок от трёх до пяти недель из-за травмы руки.

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