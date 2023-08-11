Карпов: «Оренбург» арендует эквадорца Куэро
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Как сообщает журналист Иван Карпов, арендное соглашение рассчитано на три года и будет подразумевать обязательный выкуп.
Отмечается, что игрок уже получил российскую визу.
В прошедшем сезоне 19-летний футболист провёл за команду семь матчей и отметился тремя результативными действиями. За юношескую команду Эквадора он сыграл 22 матча и забил 16 голов.
Ранее сообщалось, что форвард «Оренбурга» Воробьёв выбыл на срок от трёх до пяти недель из-за травмы руки.