Карелин заявил, что не стоит придавать значения смене россиянами спортивного гражданства

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поделился мнением о смене спортивного гражданства россиянами.

«Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит», — приводит слова Карелина ТАСС.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что чемпионка России по плаванию Сподаренко сменила спортивное гражданство.