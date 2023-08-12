Карелин заявил, что не стоит придавать значения смене россиянами спортивного гражданства
- РИА Новости
«Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит», — приводит слова Карелина ТАСС.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что чемпионка России по плаванию Сподаренко сменила спортивное гражданство.