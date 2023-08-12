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Валиева поблагодарила своих тренеров в День физкультурника

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Российская фигуристка Камила Валиева выразила благодарность своим тренерам в День физкультурника.
Валиева поблагодарила своих тренеров в День физкультурника
  • AFP

«Хочу выразить Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу благодарность за то, что тренируют меня, учат, заботятся, ругают, заставляют, терпят.

Очень многое в моей жизни произошло именно благодаря вам», — написала Валиева на странице во «ВКонтакте».

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года. 

Ранее Валиева оценила новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

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