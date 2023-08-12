Валиева поблагодарила своих тренеров в День физкультурника

Российская фигуристка Камила Валиева выразила благодарность своим тренерам в День физкультурника.

«Хочу выразить Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу благодарность за то, что тренируют меня, учат, заботятся, ругают, заставляют, терпят.

Очень многое в моей жизни произошло именно благодаря вам», — написала Валиева на странице во «ВКонтакте».

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года.

Ранее Валиева оценила новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.