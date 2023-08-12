Гайч предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Аргентины

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

«Думаю, можно это сделать. Хотел бы, чтобы организовали такой матч двух хороших сборных. Сам бы хотел принять участие», — приводит слова Гайча Sport24.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее Гайч сравнил Серию А с Российской премьер-лигой (РПЛ).