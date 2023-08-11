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Гайч: преимущество Серии А над РПЛ в том, что там есть еврокубки

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сравнил Серию А с Российской премьер-лигой (РПЛ).
Гайч: преимущество Серии А над РПЛ в том, что там есть еврокубки
  • РИА Новости

«Преимущество Серии А в том, что там есть еврокубки. Дай Бог, чтобы скоро российские клубы играли в европейских турнирах», — приводит слова Гайча Sport24.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Петржела считает, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2033 году.

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