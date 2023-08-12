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Путин поздравил россиян с Днём физкультурника

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Президент России Владимир Путин поздравил всех работников сферы физической культуры и спорта, тренеров, ветеранов, спортсменов и любителей активного образа жизни с Днём физкультурника.
Путин поздравил россиян с Днём физкультурника
  • РИА Новости

«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание: строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы, проводятся такие масштабные мероприятия, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», а также другие захватывающие спартакиады и турниры.

«Все они способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодёжи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов. В этой связи особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта», — заключил он.

12 августа в России отмечается День физкультурника.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что за последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям спортом.

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