Чернышенко: за последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям спортом

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил всех работников сферы физической культуры и спорта, тренеров, ветеранов, спортсменов и любителей активного образа жизни с Днём физкультурника.

«В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны. Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведётся подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и сёлах. Сегодня более 345 тыс. спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов. Благодаря чему мы планомерно идём к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным — увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом. Более половины (53%) граждан уже ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что спортивные традиции позволяют двигаться вперёд и формировать тренды, в развитии которых заинтересованы спортсмены и болельщики во многих странах мира.

«Россия создаёт новые форматы, мы приглашаем весь мир участвовать в спортивных соревнованиях. Таких как Игры стран СНГ, Спортивные игры стран БРИКС, Игры дружбы и, конечно, международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который впервые пройдёт в 2024 году в Казани. Сегодня тестовые мероприятия Игр привлекли внимание нескольких десятков стран, а в России открылось 60 региональных отделений Всероссийской федерации фиджитал спорта. Российская спортивная школа всегда славилась профессионалами и богатейшим опытом, признанными во всём мире. С праздником, друзья, и только вперёд!» — заявил он.

12 августа в России отмечается День физкультурника.

Ранее Чернышенко высказался о заявлении Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.