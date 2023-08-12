Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг
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«В полуфинал! Отлично провели время с командой», — написал нападающий на своей странице в социальной сети.
Встреча проходила на стадионе «Форт-Лодердейл» в Майами (Флорида, США) и завершилась со счётом 4:0.
В прошедшей игре 36-летний аргентинец отметился голом.
В полуфинале команда Дэвида Бекхэма сыграет с победителем матча «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».
Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».