Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу над «Шарлоттом» в матче 1/4 финала Кубка лиг.

«В полуфинал! Отлично провели время с командой», — написал нападающий на своей странице в социальной сети.

Встреча проходила на стадионе «Форт-Лодердейл» в Майами (Флорида, США) и завершилась со счётом 4:0.

В прошедшей игре 36-летний аргентинец отметился голом.

В полуфинале команда Дэвида Бекхэма сыграет с победителем матча «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».