IIHF объявит о решении по делу о контракте Федотова с ЦСКА 14 августа

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда организация объявит о решении по поводу контракта российского голкипера Ивана Федотова с московским ЦСКА.

«Заявление IIHF будет опубликовано в понедельник», — цитирует Тардифа РИА Новости.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее Федотов рассказал, как неопределённая ситуация с контрактом влияет на него.