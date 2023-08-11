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IIHF объявит о решении по делу о контракте Федотова с ЦСКА 14 августа

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда организация объявит о решении по поводу контракта российского голкипера Ивана Федотова с московским ЦСКА.
IIHF объявит о решении по делу о контракте Федотова с ЦСКА 14 августа
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Заявление IIHF будет опубликовано в понедельник», — цитирует Тардифа РИА Новости

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Ранее Федотов рассказал, как неопределённая ситуация с контрактом влияет на него.

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