Овечкин заявил, что готов сыграть за сборную России в случае допуска команды на Кубок мира

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что готов выступить за сборную России на Кубке мира в случае допуска российской команды.

«Слухи о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира ходят, но там не от нас зависит. То же самое с Олимпиадой: сказали одно, сделали другое. Так что это всё вилами по воде. Если в сборную позовут, я приеду», — цитирует Овечкина ТАСС.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии. Крайний установленный срок — 26 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее Овечкин заявил, что не хотел бы, чтобы его одноклубника Евгения Кузнецова обменяли в другую команду.