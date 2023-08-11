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В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Барриоса: сплетни вместо версий

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В санкт-петербургском «Зените» опровергли информацию о желании колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса покинуть клуб.

«Очередные сплетни вместо версий. К Барриосу действительно периодически появляется интерес со стороны разных команд. Каждое предметное предложение клуб обсуждает с игроком и его представителем.

Но на данном этапе Вильмар дал чётко понять, что хочет остаться в «Зените». Мы только поддерживаем его стремление и позицию, между сторонами нет никакого недопонимания, как нет и предложения, которое устраивало бы самого игрока и клуб», — заявили RT в пресс-службе сине-бело-голубых.

В сезоне-2022/23 29-летний Барриос сыграл за команду 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Его соглашение с клубом рассчитано до 20 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Барриос получил дисквалификацию на одну игру.

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