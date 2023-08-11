Тренер Божович заявил, что Сербия не поддержит санкции против России из-за бомб НАТО

Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович объяснил, почему в Сербии не поддерживают антироссийские санкции.

«Ни один серб не пойдёт навстречу санкциям против России — нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооружённый конфликт — всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая.