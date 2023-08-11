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Тренер Божович заявил, что Сербия не поддержит санкции против России из-за бомб НАТО

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Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович объяснил, почему в Сербии не поддерживают антироссийские санкции.
Тренер Божович заявил, что Сербия не поддержит санкции против России из-за бомб НАТО
  • Gettyimages.ru

«Ни один серб не пойдёт навстречу санкциям против России — нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооружённый конфликт — всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс»

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая.

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