Узнать больше

В РФС заявили о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая.
В РФС заявили о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая
  • РИА Новости

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча. По мужским сборным также был диалог.

Я бы хотел, чтобы матч прошёл в этом году. А как получится — будем смотреть», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить