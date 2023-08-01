В РФС заявили о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Китая.

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча. По мужским сборным также был диалог.

Я бы хотел, чтобы матч прошёл в этом году. А как получится — будем смотреть», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки.