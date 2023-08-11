Узнать больше

Терещенко назвал правильным решение Свечникова вернуться в «Ак Барс»

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал переход нападающего Евгения Свечникова в казанский «Ак Барс».
Терещенко назвал правильным решение Свечникова вернуться в «Ак Барс»
  • Gettyimages.ru

«Переход Свечникова — однозначное усиление. С его приходом «Ак Барс» становится ещё более явным претендентом на золото. Я думаю, вернуться в Казань — правильное решение. Здесь он может и должен стать одним из лидеров. В НХЛ получал не так много игрового времени, но тут, надеюсь, перезапустит карьеру и выйдет на ещё более высокий уровень. За океан всегда можно будет вернуться.

У казанцев очень сильный состав. Да, есть возрастные игроки, но не будем забывать про функциональную и технико-тактическую подготовку. У команды великий тренер — Зинэтула Хайдарович Билялетдинов, который знает, за счёт чего выигрывать. Классно, что вернулся воспитанник команды, но дополнительных преимуществ это не даст. Важно терпеть, если что-то не будет получаться, совладать со всеми эмоциями. Это очень большая работа не только тренера, но и самого игрока. Думаю, Евгений сможет всё это сделать — и всё получится», — заявил экс-хоккеист RT.

Соглашение хоккеиста с «Ак Барсом» рассчитано на два сезона.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить