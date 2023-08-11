Терещенко назвал правильным решение Свечникова вернуться в «Ак Барс»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал переход нападающего Евгения Свечникова в казанский «Ак Барс».

«Переход Свечникова — однозначное усиление. С его приходом «Ак Барс» становится ещё более явным претендентом на золото. Я думаю, вернуться в Казань — правильное решение. Здесь он может и должен стать одним из лидеров. В НХЛ получал не так много игрового времени, но тут, надеюсь, перезапустит карьеру и выйдет на ещё более высокий уровень. За океан всегда можно будет вернуться.

У казанцев очень сильный состав. Да, есть возрастные игроки, но не будем забывать про функциональную и технико-тактическую подготовку. У команды великий тренер — Зинэтула Хайдарович Билялетдинов, который знает, за счёт чего выигрывать. Классно, что вернулся воспитанник команды, но дополнительных преимуществ это не даст. Важно терпеть, если что-то не будет получаться, совладать со всеми эмоциями. Это очень большая работа не только тренера, но и самого игрока. Думаю, Евгений сможет всё это сделать — и всё получится», — заявил экс-хоккеист RT.

Соглашение хоккеиста с «Ак Барсом» рассчитано на два сезона.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова.