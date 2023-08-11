Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне.

«В чём причина большого количества пропущенных мячей? Если брать ЦЗ, они тоже не показывают того, чего от них ждут. Разберём матч с «Нижним Новгородом». Три мяча хозяева пропустили после розыгрыша стандартов. Следствием этого стали грубейшие индивидуальные осечки. Кто-то не добежал, кто-то зазевался. Но есть и системные недочёты. Когда красно-белые идут вперёд большими силами, они оставляют огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врываются соперники, несвоевременно перестраиваются. Поэтому есть над чем работать», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Он отметил, что это минусы выбранной Абаскалем тактики.

«Его подопечные демонстрируют яркий результативный футбол, но регулярно пропускают. Повторюсь, решение одно — приобретение защитников высокого уровня, которые способны справиться в эпизодах, когда требуется без подстраховки грамотно действовать с оппонентом один в один. И неслучайно клуб, судя по информации СМИ, ищет новичка на эту позицию. Ходили слухи то об интересе к Карлу Старфельту, то к Страхине Эраковичу. Я бы назвал это последним звеном для формирования по-настоящему чемпионской дружины».

Ранее Ледяхов заявил, что «Спартак» при Гильермо Абаскале похож на команду Массимо Карреры.