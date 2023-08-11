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Ледяхов: «Спартак» Абаскаля похож на команду Карреры

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Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» при Гильермо Абаскале похож на команду Массимо Карреры.
Ледяхов: «Спартак» Абаскаля похож на команду Карреры
  • Gettyimages.ru

«Не напоминает ли по настроению и атмосфере данный коллектив «золотой»? В этом плане «Спартак» Абаскаля действительно похож на «Спартак» Массимо Карреры. Возьмём даже встречу с «Нижним Новгородом», в которой хозяева пропустили три мяча за 11 минут сразу после перерыва. Любой другой сломался бы, а красно-белые собрались и довели дело до победы. Мы помним, как в чемпионском сезоне они также немало игр вытащили на характере за счёт индивидуального мастерства отдельных лидеров. Чего стоят одни голы Дениса Глушакова на последних минутах. Чувствовалось: все сражаются друг за друга. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Команда сплочённая. Обратите внимание, как эмоционально празднуют голы. И по интервью и комментариям видно — ребята настроены на борьбу за золото», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Также он не думает, что подобные разговоры пойдут во вред игрокам «Спартака».

«Не думаю, ведь подобные обсуждения ведутся каждый год. Да и в раздевалке сформировался мощный костяк, несмотря на обилие новичков. Есть группа сильных футболистов, которые давно находятся в клубе. Плюс к ним летом добавили несколько легионеров. Дружина собралась боеспособная. Это и позволяет вытаскивать сложные матчи. Даже если что-то складывается не по плану, выходят свежие резервисты и вытаскивают встречи на жилах, при этом действуя открыто и смело».

Ранее Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

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