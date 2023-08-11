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Степанова: у западных спортсменов не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, что не прекращала общаться с западными спортсменами.
Степанова: у западных спортсменов не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку
  • РИА Новости

«Не прекращала и не прекращаю общаться с западными спортсменами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.

Проблемы исключительно у отдельных боссов спорта», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Степанова считает, что в лыжах необходимы интервью спортсменов перед стартом.

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