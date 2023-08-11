Степанова: у западных спортсменов не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку
- РИА Новости
«Не прекращала и не прекращаю общаться с западными спортсменами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.
Проблемы исключительно у отдельных боссов спорта», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».
Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Степанова считает, что в лыжах необходимы интервью спортсменов перед стартом.