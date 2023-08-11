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The Athletic: полузащитник «Брайтона» Кайседо перейдёт в «Ливерпуль» за рекордные €127 млн

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«Ливерпуль» подпишет полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.
The Athletic: полузащитник «Брайтона» Кайседо перейдёт в «Ливерпуль» за рекордные €127 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Nwachukwu

Как сообщает The Athletic, мерсисайдский клуб заплатит за 21-летнего эквадорца около €127 млн.

Таким образом, трансфер станет рекордным для английского футбола.

По информации источника, Кайседо пройдёт медицинское обследование для «Ливерпуля» 11 августа. При этом личные условия контракта с красными ещё не согласованы.

В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 43 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн подпишет с мюнхенской «Баварией» контракт на четыре года.

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