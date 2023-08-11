Орнштейн: Кейн подпишет четырёхлетний контракт с «Баварией»

Нападающий лондонского «Тоттенхэм» Хотспур Харри Кейн подпишет с мюнхенской «Баварией» контракт на четыре года.

Как сообщает в Twitter журналист Дэвид Орнштейн, 30-летний англичанин получил разрешение на прохождение медицинского обследования перед переходом в мюнхенский клуб.

В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Его действующее соглашение с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» по Кейну.