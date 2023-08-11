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Украинская теннисистка Ястремская заявила, что хотела заставить WTA отстранить россиянок

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила о желании добиться отстранения россиянок и белорусок от турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинская теннисистка Ястремская заявила, что хотела заставить WTA отстранить россиянок
  • AP
  • © Seth Wenig

«Ничего не можем сделать с российскими и белорусскими теннисистами. Во многих видах спорта спортсмены из России и Белоруссии не допускаются к соревнованиям, но у нас нет возможности исключить их из турниров. Нашей целью всегда было подтолкнуть WTA к такому же решению», — приводит слова Ястремской Sport.pl.

Теннисистка также поделилась мнением о том, допустят ли российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр 2022 года в Париже.

«Надеюсь, что нет, так как это было бы честнее. Многие говорят, что спорт вне политики, но каждый в глубине души знает, что это невозможно разделить», — сказала она.

23-летняя украинка — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Ястремская призналась, что требовала от WTA наказать российскую теннисистку Мирру Андрееву за лайки в социальных сетях.

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