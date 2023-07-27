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Ястремская призналась, что требовала от WTA наказать Мирру Андрееву за лайки в соцсетях

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Украинка Даяна Ястремская рассказала, что требовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) применить дисциплинарные санкции к россиянке Мирре Андреевой за лайки в социальных сетях.

«Я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершённых в отношении украинцев. WTA указала, что не будет вмешиваться», — написала на своей страничке в соцсетях 23-летняя теннисистка с Украины.

При этом Ястремская не упомянула, о каких постах и лайках идёт речь.

Ястремская в первом круге турнира WTA в швейцарской Лозанне проиграла Андреевой со счётом 0:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Андреева пошутила после победы над украинкой Ястремской.

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