Ястремская призналась, что требовала от WTA наказать Мирру Андрееву за лайки в соцсетях
«Я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершённых в отношении украинцев. WTA указала, что не будет вмешиваться», — написала на своей страничке в соцсетях 23-летняя теннисистка с Украины.
При этом Ястремская не упомянула, о каких постах и лайках идёт речь.
Ястремская в первом круге турнира WTA в швейцарской Лозанне проиграла Андреевой со счётом 0:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что Андреева пошутила после победы над украинкой Ястремской.