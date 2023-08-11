Тарханов считает, что «Урал» не проиграет «Спартаку» в матче РПЛ
«Обе команды хорошо начали сезон. «Спартак» хорошо в атаке играет, но есть проблемы в обороне. «Урал» в обороне достаточно хорош. Они играют дома, поэтому будут стараться. Думаю, «Урал» не должен проиграть», — цитирует Тарханова Betonmobile.
Тренер считает, что, скорее всего, победитель выявлен не будет.
«Жду минимум ничью, а там как повезёт», — добавил Тарханов.
«Спартак» по итогам трёх туров с девятью очками лидирует в РПЛ. «Урал» (семь) занимает четвёртое место.
Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 11 августа в Екатеринбурге.
Ранее бывший тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.