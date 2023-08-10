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Боксёр Джонсон заявил, что сменил имя в честь Путина из-за его энергетики

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон объяснил решение изменить имя в честь Владимира Путина.
Боксёр Джонсон заявил, что сменил имя в честь Путина из-за его энергетики
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rose

«Я очень доволен! Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать», — цитирует Джонсона «Матч ТВ».

43-летний спортсмен за свою профессиональную карьеру провёл 58 боёв, одержал 35 побед, потерпел 21 поражение и завершил два поединка вничью. В 2009 году Джонсон проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC.

В апреле 2023 года боксёр обращался к Путину с просьбой получить гражданство РФ.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что поединка между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Майком Тайсоном не будет.

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