Легкоатлетка Феофанова: Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

Прыгунья с шестом Светлана Феофанова высказалась о двукратной чемпионке Игр Елене Исинбаевой.

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией», — цитирует Феофанову Sports.ru

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. По сообщениям СМИ, Исинбаева проживает в Испании.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее прыгун с шестом Матвей Волков разочаровался в Исинбаевой.