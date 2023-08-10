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Антропова вошла в состав сборной Италии на чемпионате Европы по волейболу

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Итальянская волейболистка российского происхождения Екатерина Антропова вошла в состав сборной Италии на чемпионате Европы 2023 года.
Антропова вошла в состав сборной Италии на чемпионате Европы по волейболу
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Италии.

4 августа Антропова сменила гражданство на итальянское. Волейболистка входила в расширенный состав юношеской сборной России U16. С 2021 года она выступает за итальянский «Савино Дель Бене», в составе которого выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола — 2023, вторые по значимости европейские клубные турниры.

Чемпионат Европы по волейболу пройдёт с 15 августа по 3 сентября в восьми городах Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. Сборная Италии сыграет в группе B вместе с Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Румынией, Хорватией и Швейцарией.

Ранее во Всероссийской федерации волейбола назвали логичным решение Антроповой получить гражданство Италии.

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