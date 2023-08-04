В ВФВ назвали логичным решение Антроповой получить гражданство Италии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал получение российской волейболисткой Екатериной Антроповой гражданства Италии.

«Решение от Антроповой вполне логичное и не стало для нас неожиданностью. Потерей для нас это не стало, потому что де‑факто Екатерина стала заниматься волейболом в Италии. Она всего один раз тренировалась в юношеской сборной России, — приводит слова Яременко «Матч ТВ».

По его словам ВФВ не протестовала против этого.

«Сейчас просто принято юридическое решение, привели в порядок документы Антроповой и в полное соответствие. Да и вообще, лет десять назад мы писали бумагу, что претендуем на её спортивное гражданство», — сказал он.

В 2017 году Антропова входила в расширенный состав юношеской сборной России U16. С 2021 года волейболистка выступает за итальянский «Савино Дель Бене», в составе которого выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола — 2023, вторые по значимости европейские клубные турниры.

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