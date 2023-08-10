Бонуччи написал прощальное письмо болельщикам «Ювентуса»
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«В «Ювентусе» я многому научился. Я боролся, мечтал и достиг большего, чем думал, что возможно», — написал Бонуччи в своих социальных сетях.
Защитник отметил, что продолжит относиться к «Ювентусу» как к своему дому.
«Спасибо всем ювентини, с которыми я встречался с первого и до сегодняшнего дня», — подытожил он.
36-летний итальянец сыграл за туринский клуб 502 матча, в которых забил 37 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее «Ювентус» сообщил Бонуччи об исключении из состава.