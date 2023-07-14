La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» сообщил Бонуччи об исключении из состава

Руководство итальянского «Ювентуса» вывело футболиста Леонардо Бонуччи из состава по техническим причинам.

Новый спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли и его подчинённый Джованни Манна сообщили об увольнении голкиперу по телефону во время его отпуска в Тоскане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что вратаря не ждут на тренировке команды 17 июля. Игрок был шокирован новостью, но принял уход из «Ювентуса», теперь ищет себе новый клуб.

В составе «старой синьоры» Бонуччи становился восьмикратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Кубка страны, пять раз выигрывал Суперкубок Италии, два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее «Ювентус» объявил о начале процедуры выхода из проекта Суперлиги.