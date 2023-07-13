Туринский «Ювентус» объявил о начале процедуры выхода из проекта Суперлиги.

По итогам обсуждений и с учётом существующих разногласий в интерпретации соответствующих контрактных условий, применимых к проекту Суперлиги, клуб подтвердил информацию о начале выхода из проекта, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что «старая синьора» признаёт, что в соответствии с применимыми условиями выход клуба будет завершён и вступит в силу только при условии предварительного разрешения со стороны мадридского «Реала», «Барселоны» и остальных клубов, участвующих в проекте Суперлиги.

Весной 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, в которую вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», испанский «Атлетико», итальянские «Милан», «Интер», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

После критики со стороны болельщиков девять клубов, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов к решению УЕФА об исключении из еврокубков на сезон-2023/2024.