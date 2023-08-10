Бывшая жена Бивола назвала боксёра неблагодарным

Бывшая жена российского боксёра Дмитрия Бивола Екатерина обвинила его в неблагодарности.

«Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи. Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой Дмитрий выходил на ринг, искала дизайнера, кто её сошьёт. Я переводила тексты для социальных сетей на английский, помогала с интервью, читала контракты, искала врачей», — написала Екатерина в социальных сетях.

Экс-жена боксёра заявила, что её считали частью команды Бивола.

«Мне говорили: «Да, ты жена, но ты работаешь на Bivol Team, ты часть команды. А потом, после 15,5 лет моего упорного труда, когда пришла настоящая слава, я оказалась кем-то лишним. «Сиди и молчи. И вообще, это всё я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила», — подытожила она.

32-летний россиянин — чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Бивол планирует провести следующий бой в октябре.