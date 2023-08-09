Тарасова и Скобликова получат специальные награды Минспорта России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и шестикратная олимпийская чемпионка конькобежка Лидия Скобликова получат специальные награды Министерства спорта России.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты первыми получат награды Минспорта РФ, приуроченные к празднованию столетия системы управления сферой спорта. Также к награде будет представлен председатель Госкомспорта СССР в 1989—1991 годах Николай Русак.

На территории Министерства спорта 11 августа пройдёт празднование Всероссийского Дня физкультурника.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила восхищение силой духа олимпийского чемпиона Романа Костомарова.