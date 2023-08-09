Покровская: украинскую нацию зомбируют и настраивают против российских спортсменов

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на предложение Украины запретить въезд россиянам на территории иностранных государств, где проходят международные соревнования.

«Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Внушают украинцам, что Россия — враг номер один. И с каждым разом это делается всё больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимание на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые могут повлиять на наше участие в летних Играх и чемпионатах мира. Потому что участвовать всё равно надо, если будет такая возможность, но только если для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход. А Украину слушать не стоит, они не успокоятся», — заявила Покровская RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова высказалась об обращении Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.