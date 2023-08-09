Покровская: украинскую нацию зомбируют и настраивают против российских спортсменов
- РИА Новости
«Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Внушают украинцам, что Россия — враг номер один. И с каждым разом это делается всё больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимание на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые могут повлиять на наше участие в летних Играх и чемпионатах мира. Потому что участвовать всё равно надо, если будет такая возможность, но только если для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход. А Украину слушать не стоит, они не успокоятся», — заявила Покровская RT.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова высказалась об обращении Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.