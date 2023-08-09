Горохова: нужно просто создавать свои соревнования и альтернативу МОК

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова отреагировала на обращение Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.

«Это просто больные люди, не стоит даже обращать на них внимания. Знаете, если меня кто-то обидит, я этого человека просто перестаю замечать. Вот и тут нам нужно перестать реагировать на каждый их чих и оскорбления. Просто вычеркнуть их из своей жизни и ничего о них не говорить. Болтают что-то — и пусть болтают себе. Нас и так никуда не пускают, всех лучших спортсменов отстранили — якобы они связаны с армией. На чемпионат мира (по фехтованию. — RT) в итоге поехали детским садом. И то там на эту девочку, Анну Смирнову, набросились: требуют пожизненно дисквалифицировать, угрожают. А мы почему-то всё ждём, что нас куда-то допустят, что мы будем куда-то ездить. Да не нужно этого ждать — нужно просто создавать свои соревнования и альтернативу МОК. Время всё расставит на свои места», — заявила Горохова RT.

Она также отметила, что многие федерации проголосовали за то, чтобы наши спортсмены участвовали в их соревнованиях, но есть некоторые принципиальные страны — Германия, Польша.

«Которые заявляют, что не будут проводить турниры, если туда приедут русские или белорусы. Тогда мы у вас эти турниры забираем и больше вам их не даём. А там пусть сами решают, что к чему», — добавила она.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что для России настало время налаживать отношения с другими странами и континентами.