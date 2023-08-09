Роднина: настало время налаживать отношения с другими странами и континентами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что для России настало время налаживать отношения с другими странами и континентами.

«Мы и в политике, и в экономике к Европе повернулись спиной, несмотря на то что олимпийское движение зародилось именно там. Настало время налаживать отношения с другими странами и континентами. В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро членов команды СССР определили в азиатскую кухню. Тогда на Играх спортсменам давали рацион питания исходя из вкусовых предпочтений. Наши спортсмены, особенно хоккеисты, стали возмущаться: в азиатской кухне мяса толком нету. Японцы совершенно спокойно нам ответили: ваш руководитель (Леонид Ильич Брежнев) говорит, что большая часть Советского Союза находится на территории Азиатского континента. Олимпийское движение немного застоялось — не знает, куда двигаться. Мы проводим Игры юных соотечественников, Фестиваль школьного спорта Каспийского бассейна. Надо пробовать расширять представительство участников и проводить больше подобных соревнований. Это не альтернатива Олимпиаде. Мы можем просто поменять вектор развития, ведь спорт — это не только высшие достижения, это ещё и дети, и корпоративная составляющая. Те, кто сейчас участвует в этих соревнованиях, потом будут и организаторами, и комментаторами, и судьями», — сказала Роднина RT.

Также экс-фигуристка заявила, что России необходимо перелистнуть страницу во взаимоотношениях с некоторыми из европейских организаций.

«В контексте отношений с некоторыми организациями нам надо закрыть дверь и выбросить ключик. Мы уже видим потуги некоторых федераций: ISU зафиксировал финансовые потери в связи с отстранением российских фигуристов. Они единственные, кто до сих пор выдаёт медали из чистого золота, — самая богатая федерация. Без россиян многие организации несут убытки», — добавила она.

Ранее Роднина отреагировала на обращение Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.