Узнать больше

Роднина о просьбе Украины запретить въезд российским спортсменам: наглости не занимать

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на обращение Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.
Роднина о просьбе Украины запретить въезд российским спортсменам: наглости не занимать
  • РИА Новости

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. У нас есть дружественные и не очень страны. На Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар — наглости им не занимать. У нас есть свои задачи, и нам надо настойчиво, планомерно их решать. Если правительство той или иной страны начинает вмешиваться в спортивные дела, то это нарушение всех принципов олимпизма. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы. Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное. Не по горячим следам — зуб за зуб отвечать, а действовать предметно», — сказала Роднина RT.

Ранее Комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины сформулировал обращение к мировым лидерам по поводу запрета въезда российским спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить