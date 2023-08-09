Роднина о просьбе Украины запретить въезд российским спортсменам: наглости не занимать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на обращение Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. У нас есть дружественные и не очень страны. На Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар — наглости им не занимать. У нас есть свои задачи, и нам надо настойчиво, планомерно их решать. Если правительство той или иной страны начинает вмешиваться в спортивные дела, то это нарушение всех принципов олимпизма. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы. Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное. Не по горячим следам — зуб за зуб отвечать, а действовать предметно», — сказала Роднина RT.

Ранее Комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины сформулировал обращение к мировым лидерам по поводу запрета въезда российским спортсменам.