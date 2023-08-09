Ловчев: «Спартак» может выставить в РПЛ второй состав и претендовать на высокие места
- РИА Новости
«Возможно, такой глубины состава, как у нынешнего «Спартака», в лиге нет ни у кого. Команда может выставить второй состав в РПЛ, и он будет претендовать на высокие места. Ведь не было вчера в старте Джикии, Соболева, Промеса, Бонгонда», — написал Ловчев в Telegram-канале.
Впервые в истории красно-белых команда смогла выиграть пять побед подряд на старте турниров.
Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также двух в Кубке страны. Команда лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также возглавляет группу D в кубковом турнире.
Ранее глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, что клуб переименует стадион после окончания контракта с банком «Открытие», который истекает в конце 2023 года.