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Собянин объявил об открытии ледового дворца Тутберидзе в Ясеневе в сентябре

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ледовый дворец — Центр фигурного катания Этери Тутберидзе — планируют открыть в московском районе Ясенево уже в сентябре.
Собянин объявил об открытии ледового дворца Тутберидзе в Ясеневе в сентябре
  • РИА Новости

«Через два года на месте недостроя по просьбе Этери Тутберидзе построили такой уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы. До открытия осталось не так много. Думаю, что в сентябре уже откроем», — цитирует Собянина РИА Новости

Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2022 года в одиночном катании Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях Камилу Валиеву, чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву, серебряных призёров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова. 

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о возможном уходе фигуристки Дарьи Усачёвой из группы Этери Тутберидзе.

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