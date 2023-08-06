Роднина связала уход Усачёвой от Тутберидзе с амбициями родителей, которые не совпадают с возможностями ребёнка

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о возможном уходе фигуристки Дарьи Усачёвой из группы Этери Тутберидзе.

«В группе Тутберидзе постоянно идёт процесс. Приходят, уходят. Меня смущает, что уже в четыре года дети получают очень серьёзные нагрузки. Меня волнует, когда амбиции родителей бегут впереди способностей ребёнка», — цитирует Роднину «СЭ».

По информации РИА Новости, фигуристка несколько дней назад попрощалась с Тутберидзе, но поиски нового тренера ещё не начала. Она задумывается о завершении карьеры, но пока окончательного решения не приняла.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Усачёва восстановила все тройные прыжки.