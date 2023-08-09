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«Астана», «Фенербахче» и «Црвена звезда» сыграют на турнире UTLC CUP 2023 в Москве

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С 15 по 19 августе в Москве пройдёт ежегодный международный турнир UTLC CUP, в котором примут участие восемь сильнейших академий из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии и Турции.
«Астана», «Фенербахче» и «Црвена звезда» сыграют на турнире UTLC CUP 2023 в Москве
  • © Пресс-служба UTLC CUP

Как сообщает пресс-служба соревнований, 6 августа прошла жеребьёвка участников турнира, в которой приняли участие генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром, директор департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг, а также бывшие футболисты железнодорожников и сборной России Дмитрий Сенников и Руслан Пименов.

Восемь команд 2009 года рождения поделились на следующие группы:

Группа А – «ЦСКА» (Россия), «Фатих Карагюмрюк» (Турция) , «Црвена звезда» (Сербия), «Динамо» (Минск, Белоруссия);

Группа Б – «Локомотив» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Зенит» (Россия), «Астана» (Казахстан).

Матчи пройдут на «Сапсан Арене». Финал турнира состоится 19 августа на «РЖД Арене».

Ранее «Црвена звезда» стала победителем международного турнира UTLC CUP 2022.

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